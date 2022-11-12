شولتس يتهم إيران بتزويد روسيا بالمسيرات وبقمع الاحتجاجات ويحذر من عقوبات أوروبية

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب قمعها الاحتجاجات الأخيرة، وكذلك بسبب تزويدها روسيا بطائرات مسيرة، حسب زعمه.

وقد نفت طهران، يوم الاثنين الماضي، مزاعم استخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة إيرانية الصنع في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم السبت عن شولتس أن العقوبات ستكون أيضا ردا على قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات.

وبحسب شولتس فإن الاحتجاجات والإجراءات التي اتخذتها السلطات ضدها تسببت في مقتل أكثر من 300 شخص، واعتقال 14 ألف شخص.

وأشار المستشار الألماني إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص من أصول إيرانية يعيشون في ألمانيا، وهم قلقون على أقاربهم في إيران.

ونفى شولتس اتهامات وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن برلين تتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف، لا يمكن للحكومة الألمانية أن تظل مكتوفة الأيدي.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أنه من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تدابير تقييدية ضد إيران، الاثنين المقبل.

واندلعت احتجاجات شعبية في إيران في سبتمبر بعد وفاة الشابة محسا أميني بعد أن احتجزتها السلطات الإيرانية، وقالت الشرطة إن سبب وفاتها نوبة قلبية.

المصدر: انترفاكس