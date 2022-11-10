وزير الخارجية الإيراني يحذر عبر "تويتر" نظيرته الألمانية: "ردنا سيكون متناسبا وحازما"

اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، بالتدخل في شؤون بلاده ويتوعد برد متناسب وحازم.

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وكتب رئيس الدبلوماسية الإيرانية على حسابه في "تويتر" مخاطبا وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك بقوله:

"المواقف الاستفزازية والتدخلات غير الدبلوماسية لا تشير إلى الرقي والحكمة.

تدمير العلاقات القديمة له عواقب طويلة الأمد.

FM @ABaerbock,



- Provocative, interventionist & undiplomatic stances don't signal sophistication & wisdom



- Undermining old ties has long-term consequences



Germany can choose engagement to address shared challenges-or confrontation.



Our response will be proportionate & firm. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 10, 2022

بإمكان ألمانيا أن تختار التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، أو المواجهة.

ردنا سيكون متناسبا وحازما.

المصدر: تويتر