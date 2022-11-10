وزير الخارجية الإيراني يحذر عبر "تويتر" نظيرته الألمانية: "ردنا سيكون متناسبا وحازما"
اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، بالتدخل في شؤون بلاده ويتوعد برد متناسب وحازم.
وكتب رئيس الدبلوماسية الإيرانية على حسابه في "تويتر" مخاطبا وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك بقوله:
"المواقف الاستفزازية والتدخلات غير الدبلوماسية لا تشير إلى الرقي والحكمة.
تدمير العلاقات القديمة له عواقب طويلة الأمد.
FM @ABaerbock,— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 10, 2022
- Provocative, interventionist & undiplomatic stances don't signal sophistication & wisdom
- Undermining old ties has long-term consequences
Germany can choose engagement to address shared challenges-or confrontation.
Our response will be proportionate & firm.
بإمكان ألمانيا أن تختار التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، أو المواجهة.
ردنا سيكون متناسبا وحازما.
المصدر: تويتر