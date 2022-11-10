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وزير الخارجية الإيراني يحذر عبر "تويتر" نظيرته الألمانية: "ردنا سيكون متناسبا وحازما"

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وزير الخارجية الإيراني يحذر عبر
AFP
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اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، بالتدخل في شؤون بلاده ويتوعد برد متناسب وحازم.  

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وكتب رئيس الدبلوماسية الإيرانية على حسابه في "تويتر" مخاطبا وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك بقوله:

"المواقف الاستفزازية والتدخلات غير الدبلوماسية لا تشير إلى الرقي والحكمة.

تدمير العلاقات القديمة له عواقب طويلة الأمد.

بإمكان ألمانيا أن تختار التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، أو المواجهة.

ردنا سيكون متناسبا وحازما.

المصدر: تويتر

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