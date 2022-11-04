عبد اللهيان: سيد بايدن، أوقف هذا النفاق!

وجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، دعوة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعاه فيها إلى "وقف النفاق".

وقال عبد اللهيان في تغريدة على "تويتر": "البيت الأبيض، الذي روج بشكل متزايد للعنف والإرهاب ودعمها بشكل مفتوح خلال أعمال الشغب الأخيرة في إيران، يحاول بالتزامن، التوصل إلى اتفاق نووي".

وأضاف: "سيد بايدن، أوقف هذا النفاق وضع حدا له بما فيه دعم داعش". كما أرفق التغريدة بهاشتاغ "#3نوفمبر اليوم الوطني لمحاربة الغطرسة".

Simultaneous with open support for violence & terror during recent riots in Iran, WH is reaching out for an agreement.



Mr. Biden: end this hypocrisy—incl support for terror & ISIS.



Nov. 3rd: #NationalDayAgainstGlobalArroganace — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 4, 2022

المصدر: RT