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عبد اللهيان: سيد بايدن، أوقف هذا النفاق!

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عبد اللهيان: سيد بايدن، أوقف هذا النفاق!
AFP
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وجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، دعوة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعاه فيها إلى "وقف النفاق".

وقال عبد اللهيان في تغريدة على "تويتر": "البيت الأبيض، الذي روج بشكل متزايد للعنف والإرهاب ودعمها بشكل مفتوح خلال أعمال الشغب الأخيرة في إيران، يحاول بالتزامن، التوصل إلى اتفاق نووي".

وأضاف: "سيد بايدن، أوقف هذا النفاق وضع حدا له بما فيه دعم داعش". كما أرفق التغريدة بهاشتاغ "#3نوفمبر اليوم الوطني لمحاربة الغطرسة".

المصدر: RT

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