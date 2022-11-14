فيديو جديد لسائح كويتي يرصد انفجار اسطنبول (فيديو)
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد وثقه سائح كويتي، يرصد انفجار شارع الاستقلال في ميدان تقسيم بمدينة اسطنبول التركية، الذي راح ضحيته 6 أشخاص، وأصيب فيه نحو 81 آخرين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث كان السائح الكويتي يطلب وجبته داخل مطعم "meat moot" الشهير بتقديم اللحوم المدخنة، بينما رج صوت انفجار ضخم أركان المطعم، وتسبب في حالة من الهرج والمرج بين الزبائن.
كما أكد السائح الكويتي بأن الانفجار وقع في الشارع الذي يتواجد فيه المطعم.
سائح كويتي 🚨 يوثّق لحظة وقوع #تفجير_تقسيم الذي أودي بحياة 11 شخص وعشرات الاصابات .#اسطنبول#تقسيمpic.twitter.com/DRP48cerD2— الاحداث الكويتية 🇰🇼 (@Ahdath_kw) November 13, 2022
سائح كويتي في #تركيا :— تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) November 13, 2022
• يوثق بالفيديو لحظة #الانفجار في #اسطنبول.#الكويتpic.twitter.com/nFD7ZHiN18
المصدر: RT