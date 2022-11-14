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وزير الصحة في إقليم كردستان: قتيل و8 جرحى في القصف الإيراني

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وزير الصحة في إقليم كردستان: قتيل و8 جرحى في القصف الإيراني
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أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق، سامان برزنجي، اليوم الاثنين، سقوط قتيل وثمانية جرحى في القصف الإيراني على قضاء كويسنجق في أربيل بشمال العراق.

كما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني المعارض الذي له قواعد في كردستان العراق، مقتل اثنين من عناصره جراء القصف الإيراني.

وزير الصحة في إقليم كردستان: قتيل و8 جرحى في القصف الإيراني
"فيسبوك"

وذكرت وكالة أنباء "فارس" في وقت سابق أن الحرس الثوري الإيراني استهدف "جماعات إرهابية" في إقليم كردستان العراق بضربات صاروخية وطائرات مسيرة.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "اطلعت على الخبر قبل قليل عبر جهات إعلامية، ولا أستطيع تقديم تفاصيل"، مشيرا إلى "أننا أكدنا دائما أنه في حال استمرار التهديدات من منطقة إقليم كردستان العراق، ونشاط الجماعات الإرهابية الانفصالية في تلك المنطقة، سوف تدافع إيران عن أمن مواطنيها، ولن تسكت عن هذه التجاوزات".

المصدر: RT

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