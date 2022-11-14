وسائل إعلام إيرانية: الحرس الثوري يستهدف إقليم كردستان العراق

أفادت وسائل إعلام إيرانية غير رسمية، بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف مناطق في اقليم كردستان العراق توجد فيها قواعد للجماعات المعارضة الإيرانية المسلحة الكردية التي تنشط ضد إيران.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف "جماعات إرهابية" في إقليم كردستان العراق بضربات صاروخية وطائرات مسيرة.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن الهجوم الصاروخي أدى إلى سقوط قتيل وثمانية جرحى على الأقل.

وحسب المعلومات فإن القصف استهدف مواقع تابعة للأحزاب الكردية الإيرانية في كويسنجق بشمال العراق.

بدورها، ذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية عن قائممقام قضاء كويسنجق قوله، إن مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في المنطقة استهدفت بقصف صاروخي.

المصدر: وكالات