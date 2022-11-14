 
مباشر
عاجل
بالفيديو... لحظة اعتقال المتورطة في تفجير اسطنبول داخل منزلها

وسائل إعلام إيرانية: الحرس الثوري يستهدف إقليم كردستان العراق

أخبار العالم

وسائل إعلام إيرانية: الحرس الثوري يستهدف إقليم كردستان العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u65w

أفادت وسائل إعلام إيرانية غير رسمية، بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف مناطق في اقليم كردستان العراق توجد فيها قواعد للجماعات المعارضة الإيرانية المسلحة الكردية التي تنشط ضد إيران.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف "جماعات إرهابية" في إقليم كردستان العراق بضربات صاروخية وطائرات مسيرة.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن الهجوم الصاروخي أدى إلى سقوط قتيل وثمانية جرحى على الأقل.

وحسب المعلومات فإن القصف استهدف مواقع تابعة للأحزاب الكردية الإيرانية في كويسنجق بشمال العراق.

بدورها، ذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية عن قائممقام قضاء كويسنجق قوله، إن مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في المنطقة استهدفت بقصف صاروخي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا