نشوب 7 حرائق في محيط جامعة جاكسون الحكومية في ميسيسبي

اندلع حريق في محيط جامعة جاكسون الحكومية في ولاية ميسيسبي الأمريكية صباح اليوم.

وأوضحت وسائل الإعلام أن 7 حرائق نشبت في محيط الجامعة، وألحقت النيران بالعديد من المباني بما فيها كنيستان، وملعب بيسبول.

وقال باتريك أرمون، نائب مدير طواقم الإطفاء في العاصمة جاكسون: " لم أرى حدثا كهذا منذ بداية خدمتي التي مضى عليها 30 عاما في مجال الإطفاء، لقد توجه أكثر من ثلث موظفي قسم الإطفاء في الولاية إلى موقع الحدث".

ولم تفصح الشرطة عن هوية مفتعل الحرائق، وعن دوافعه للقيام بذلك.

وأكدت طواقم الإطفاء أن الحرائق بدأت الساعة 2:45، وأن ستة منها أخمدت بحلول الساعة الـ 6 صباحا، واستغرق إخماد النيران في إحدى الكنائس أكثر من 4 ساعات.

ولم ترد أنباء عن تضرر مراكز انتخابات الكونغرس في الولاية.

المصدر: أب