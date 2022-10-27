الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعد بالإعلان عن نتائج التحقيقات حول "القنبلة القذرة" في أوكرانيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مختصيها سيقومون بتفتيش موقعين على أراضي أوكرانيا على خلفية معلومات حول إمكانية تطوير "قنبلة قذرة".

وقال الوكالة في بيانها: "كرر المدير العام رافائيل غروسي اليوم أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيجرون تفتيشا هذا الأسبوع في موقعين بأوكرانيا".

وأشارت إلى أن الغرض من الزيارة هو الكشف عن أي أنشطة ومواد نووية محتملة غير معلن عنها تتعلق بتطوير "قنابل قذرة".

وأكد غروسي أنه بمجرد الانتهاء من عمليات التفتيش، سيقومون بتقييم النتائج والإعلان عنها.

المصدر: نوفوستي