صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف ترسل خبراءها إلى كييف عقب بيان روسيا بشأن صنع كييف لـ "قنبلة قذرة".

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وغرد كوليبا في صفحته الرسمية على موقع "تويتر" بأنه قام بدعوة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي رسميا لإرسال خبراء على وجه السرعة إلى منشآت سلمية في أوكرانيا، ووافق غروسي على ذلك، بينما أكد كوليبا: "ليس لدينا ما نخفيه".

ووفقا لمصادر موثوقة في بلدان مختلفة، بما في ذلك أوكرانيا، وردت معلومات بإعداد النظام في كييف لاستفزاز على الأرض يتعلق بتفجير "قنبلة قذرة" وهو سلاح نووي منخفض القوة، لكن الغرض من الاستفزاز هو اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل في مسرح العمليات الأوكراني، وبالتالي شن حملة ضد روسيا حول العالم.

وقد أصبح معروفا أن كييف، تحت قيادة القيمين الغربيين، قد بدأت بالفعل التنفيذ العملي للخطة، وتم تكليف قيادة مصنع التعدين والمعالجة، الواقع في مدينة "جيولتي فودي" بمنطقة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع القنبلة القذرة حيث بلغ العمل على ذلك بالفعل مراحله النهائية.

من جانبه أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن قلقه في مكالمات تلفونية لنظرائه من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتركيا.

المصدر: نوفوستي