كييف قد تستورد الكهرباء من أوروبا في موسم التدفئة الحالي

صرح رئيس مجلس إدارة شركة "أوكر إينرغو" فلاديمير كودريتسكي بإمكانية استيراد كييف للكهرباء من الاتحاد الأوروبي خلال موسم التدفئة الحالي.

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جاء ذلك في تصريح له لجريدة "إر بي كا – أوكرانيا"، حيث تابع: "أعتقد أنه في ظل ظروف معينة يمكننا أن نرى الواردات في موسم التدفئة الحالي. ولنتذكر أننا كنا نستورد الكهرباء من بيلاروس في السنوات السابقة. الآن، بالطبع، لن يحدث ذلك، ونحن في نظام طاقة واحد مع أوروبا، وبالتالي فإن هذه الواردات ممكنة".

وأشار كودريتسكي إلى أن الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء ENTSO-E قررت زيادة التبادل التجاري بين أوكرانيا وأوروبا لتبلغ الصادرات حتى 400 ميغاوات، والواردات حتى 500 ميغاوات.

ومع ذلك، ووفقا لكودريتسكي، تكمن مشكلة الواردات في حقيقة أن أسعار الكهرباء الأوروبية لا زالت أعلى بكثير من الأسعار المحلية، ويستغرق تنظيم الواردات بعض الوقت.

وكان وزير الطاقة الأوكراني هيرمان غالوشينكو قد صرح في شهر سبتمبر الماضي بأن أوكرانيا كانت تعتبر مصدرا رئيسيا للكهرباء إلى أوروبا، حيث أن الكهرباء بالنسبة لأوكرانيا هي منتج تصديري، تسعى إلى زيادته، وبحسب رئيس وزراء أوكرانيا، قدرت إمكانات الدولة في تصدير الكهرباء بـ "مليارات اليورو".

وقد قامت أوكرانيا، في إطار مشروع ENTSO-E بتصدير الكهرباء إلى رومانيا وسلوفاكيا بشروط تجارية، كما تم توقيع اتفاقية بين بولندا وأوكرانيا، في يونيو، بشأن التعاون في قطاع الطاقة بهدف تحسين أمن الطاقة في وسط وشرق أوروبا ورفض تزويد ناقلات الطاقة الروسية.

المصدر: نوفوستي