ريابكوف: موسكو تبحث معايير "منطقة واقية" حول محطة زابوروجيه النووية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو تقترح، بدلا من منطقة منزوعة السلاح، إنشاء منطقة واقية حول محطة زابوروجيه النووية وتبحث شكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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وقال ريابكوف في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "إن الاتفاقية حول منطقة منزوعة السلاح أمر مستحيل مبدئيا، لا يمكننا التخلى عن حماية المحطة وضمان أمنها. لكن المنطقة الواقية هي شيء آخر، ونبحث حاليا معاييرها. ونعتقد أن عملية تنسيق ما بما في ذلك الدبلوماسية مع الوكالة بشأن معايير هذه المنطقة ضرورية".

وأضاف: "نحن على اتصال وثيق مع المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل) غروسي، ولا يزال العمل مع سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرا، ويتواجد في محطة زابوروجيه النووية خبراء لهذه الوكالة. وبرأيي يشير كل ذلك إلى موقفنا البناء والمسؤول. لا نسعى لإخفاء شيء".

المصدر: نوفوستي