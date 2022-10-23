موسكو: نرفض أي حديث عن منطقة منزوعة السلاح في منطقة محيط محطة زابوروجيه

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن رفض روسيا التام لأي مناطق منزوعة السلاح بمحيط محطة زابوروجيه الكهرذرية، وأن الجيش الروسي يعمل على حماية المحطة على أكمل وجه.

وذكر ريابكوف أنه يتم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التدابير الأمنية التي اتخذتها روسيا لحماية المحطة.

وأوضح أن روسيا على اتصال وثيق بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وأضاف: "العمل مستمر مع أمانة الوكالة، وخبراؤها موجودون في المحطة. كل هذا، في رأيي، تعبير واضح للغاية من روسيا عن مسؤوليتنا البناءة... ليس لدينا ما نخفيه".

وتعتبر محطة زابوروجيه للطاقة النووية الأكبر في أوروبا، وتبلغ طاقتها حوالي 6 آلاف ميغاواط، وتضم ستة مفاعلات ذرية.

ومنذ مارس الماضي، يحرس الجيش الروسي المحطة، التي تعرضت لقصف متكرر من قوات نظام كييف.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا مرسوما بنقل ملكية المحطة للحكومة الروسية، وذلك في أعقاب انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى قوام روسيا، بموجب استفتاءات الانضمام التي أجريت كذلك في مقاطعة خيرسون، وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك التي أصبحت جميعها كيانات فدرالية روسية.

المصدر: تاس