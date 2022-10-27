سلطانة "الباكستانية" تنتقد سوناك "الهندي" وتصفه بـ"المخادع الذي ينفذ مصالح الأثرياء" (فيديو)

انتقدت النائبة في مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال، زارا سلطانة، رئيس الوزراء الجديد، ريشي سوناك، واصفه إياه بـ"المخادع الذي يعمل على تنفيذ أجندات ومصالح الأثرياء".

وقالت النائبة الباكستانية الأصل في فيديو نشرته عبر حسابها على "تويتر" إن "سوناك (هندي الأصل) أغنى عضو في البرلمان غير مؤهل تماما ليكون رئيسا للوزراء. فهو شخص استفاد من تعليم النخبة، والذهاب إلى مدرسة خاصة وجامعة أكسفورد. كانت لديه مهنة مصرفية قبل ممارسته مهنة سياسية".

Rishi Sunak will be a super-rich Prime Minister, governing for the super-rich. pic.twitter.com/65mpdi0UwS — Zarah Sultana MP (@zarahsultana) October 24, 2022

وتسآلت: "إذا كرئيس للوزراء، مصالح من تعتقدون أنه سيخدم؟"، مشيرة إلى أن "سوناك وعائلته ينتميان إلى ناد حصري للغاية لمن يعتقدون أن القواعد لا تنطبق عليهم، بما في ذلك قواعد الضرائب".

وأضافت: "لا تتوقعوا مِن الذي استفاد بملايين الجنيهات من التهرب الضريبي أن يقضي على التهرب"، مشددة على أن "ريشي سوناك مخادع بالمطلق".

المصدر: RT