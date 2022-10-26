ريشي سوناك يتعرض لانتقادات بعد إعادة سويلا برايفرمان وزيرة للداخلية البريطانية

ما لبث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن استلم منصبه الجديد، إلا وتعرض لانتقادات وهجوم عنيف بعد إعادة سويلا برايفرمان لتسلم حقيبة وزارة الداخلية.

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وجاءت هذه الانتقادات على خلفية إعادة سويلا برايفرمان كوزيرة للداخلية البريطانية، بعد أسبوع فقط من استقالتها (أو إقالتها) من منصبها بسبب اختراقها "الكود الوزاري" (قوانين ضبط العمل الوزاري)، عبر نشرها معلومات أمنية سرية من أسرار الدولة في رسالة عبر بريدها الإلكتروني الخاص.

وتصر المعارضة في بريطانيا على إقالة برايفمان من جديد، فيما يدافع عنها رئيس الوزراء سوناك، بعدما اعتذرت عن ارتكابها لهذا الخطأ.

المصدر: RT