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البيت الأبيض: "روسيا ربما تنصح إيران بكيفية التعامل مع الاحتجاجات"

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البيت الأبيض:
AP
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زعمت متحدثة البيت الأبيض أن "روسيا ربما تقدم النصائح لإيران حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات"، التي أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق.

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وقالت كارين جان بيار إن "البيت الأبيض قلق حيال إمكان تقديم موسكو النصح لإيران حول أفضل وسيلة للتعامل مع الاحتجاجات، مستفيدة من الخبرة الواسعة في قمع المعارضين"، على حد زعمها.

في حين علق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قائلا: "ربما يفكرون في نوع من الدعم لقمع المحتجين الإيرانيين".

وتابع: "نرى دلائل على أنهم ربما يفكرون في إمكانية التدريب.. من المؤسف أن روسيا لديها خبرة"، على حد قوله.

المصدر: "فرانس برس"

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