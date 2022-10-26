واشنطن: الحوار مع روسيا حول معاهدة "ستارت 3" متوقف

صرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح بوني جينكينز، بأن المفاوضات مع روسيا لتعديل معاهدة "ستارت 3" متوقفة حاليا، فيما يمكن تجديدها إن أظهرت موسكو حسن النية.

وقالت جنكينز لوكالة "نوفوستي" على هامش المؤتمر الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في واشنطن: "أعلم أننا لسنا في أي مفاوضات حاليا، لكن الاحتمال موجود دائما. يعتمد الأمر على ما إذا كانت روسيا ستتصرف بحسن نية. برأيي أوضح الرئيس جو بايدن ذلك، السؤال يعتمد على ما إذا كانت روسيا ستتصرف بحسن نية".

وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تتوقع تلقي أي دعوة رسمية من روسيا لمواصلة هذه المحادثات، قالت إن ذلك "يعتمد أيضا على روسيا".

يذكر أن الحوار بين واشنطن وموسكو حول الحد من التسلح توقف بداية هذا العام، منذ انطلاق العملية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي