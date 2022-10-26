غروسي متفائل بإمكانية إعلان منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه متفائل بفرص إعلان منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه الكهروذرية، ويعتبر هذه الخطوة "مهمة للغاية".

وقال غروسي لوكالة "نوفوستي" الروسية على هامش المؤتمر الوزاري الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "الطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين" في واشنطن: "أنا متفائل. وفي رأيي، هذا مهم للغاية. لقد أجريت مباحثات جوهرية مع الرئيس فلاديمير بوتين حول هذا الموضوع، وكذلك مع الرئيس الأوكراني".

وأعرب عن ثقته بأن موسكو وكييف على الرغم من المواجهة المسلحة، متفقان على ضرورة ضمان سلامة المحطة.

المصدر: نوفوستي