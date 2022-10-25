روسيا تبلغ الطاقة الذرية بجملة مقترحات لضمان سلامة محطة زابوروجيه

صرح مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، بأن موسكو قدمت مجموعة من المقترحات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصدد المنطقة الآمنة في محيط محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وقال عبر قناة "روسيا-24 "، إن الحل البديل عن نزع السلاح في محيط المحطة بسيط جدا، وهو عدم إطلاق النار من محيطها وباتجاهها، لكن المشكلة تكمن في التفاصيل، وأشار إلى أن أوكرانيا لم تقدم أي مقترحات بهذا الشأن حتى اللحظة، وأنها تواصل قصف المحطة ومحيطها بشكل يومي دون الاكتراث إلى عواقب ذلك.

وأكد عدم وجود أسلحة روسية ثقيلة في المحطة، وأن الوحدات المتواجدة هناك مهمتها حفظ أمنها وحمايتها من الهجمات التي تتعرض لها يوميا.

يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته لموسكو في الـ11 من أكتوبر، بالمقترحات الروسية حول آليات حماية محيط محطة زابوروجيه، وأن الجانب الأوكراني لم يرد عليها ولم يقدم أي مقترحات بديلة.

المصدر: نوفوستي