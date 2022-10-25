سوناك يتعهد بالبدء بإصلاح أخطاء تراس (فيديو)

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بالبدء "فورا بإصلاح أخطاء" ليز تراس، محذرا من الخيارات "الصعبة" المقبلة.

وفي أول تصريح له بعد تكليفه من قبل الملك تشارلز الثالث بتشكيل الحكومة، قال سوناك: "من الصواب أن أشرح سبب وقوفي هنا كرئيس جديد للوزراء. تواجه بلادنا الآن أزمة اقتصادية عميقة، ولا تزال آثار جائحة كورونا مستمرة".

كما أشاد بتراس ورأى أنها "لم تكن مخطئة في رغبتها في تحسين النمو الاقتصادي في البلاد.. هدفها كان نبيلا، لكن بعض الأخطاء ارتكبت"، مشيرا إلى أن "هذه الأخطاء لم تكن ناتجة من سوء النية، بل على العكس تماما.. لكن مع ذلك تبقى أخطاء".

"I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda"



Prime Minister Rishi Sunak warns of "difficult decisions to come"https://t.co/7K52F7dltlpic.twitter.com/4qjgkeXxih — BBC News (UK) (@BBCNews) October 25, 2022

ولفت إلى أنه تم اختياره زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء لـ"إصلاح بعض الأخطاء التي ارتكبها سلفه"، مشددا على أن "هذا العمل يجب أن يبدأ على الفور".

وقال سوناك إنه خلال فترة عمله كوزير للمال "فعل كل ما في وسعه لحماية الأفراد والشركات.. سأحمل نفس التعاطف مع التحديات التي نواجهها اليوم"، مؤكدا أنه لن يترك للجيل القادم "ديونا لتسويتها، لأننا كنا أضعف من أن ندفعها بأنفسنا".

وأضاف: "سأوحد بلادنا ليس بالأقوال بل بالعمل"، مبينا أن حكومته ستتمتع بـ"النزاهة والكفاءة المهنية والمساءلة على كل المستويات.. سأعمل على كشب ثقتكم".

وأشار سوناك إلى أن سيكون ممتنا دائما لرئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون على "إنجازاته الرائعة" كرئيس للوزراء.

المصدر: BBC