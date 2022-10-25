الملك تشارلز الثالث يقبل استقالة ليز تراس ويكلف ريشي سوناك بتشكيل الحكومة البريطانية

قبل الملك البريطاني تشارلز الثالث، اليوم الثلاثاء، استقالة ليز تراس من منصبها كرئيسة للوزراء بعد 49 يوما فقط.

وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام أن الملك قبل "بلطف" استقالة تراس، مشيرا إلى أن "جلالة الملك استقبل إليزابيث تراس عضو البرلمان التي قدمت استقالتها كرئيسة للوزراء، وقد قبل جلالة الملك الاستقالة".

وقبيل مغادرتها، استقبل الملك تشارلز، وزير المالية السابق ريشي سوناك وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: glasgow times