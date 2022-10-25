خطاب الوداع.. تراس تحمل سوناك "وصيتها"

ألقت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ليز تراس كلمة وداعية بعد ترؤس آخر اجتماع لحكومتها، مجددة التأكيد على "ضرورة دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، والاستمرار بتعزيز دفاعاتنا".

وفي تصريح من أمام "10 داونينغ ستريت"، دافعت تراس عن حكومتها قائلة إنه "كان شرفا كبيرا لي قيادة البلاد، وخلال هذه الفترة القصير، تصرفت هذه الحكومة بشكل عاجل وحاسم وساعدت الكثير من الأسر في دفع الفواتير والشركات في تجنب الإفلاس"، مشيرة إلى أن "حكومتي التزمت بتعهدها بإلغاء الزيادة في التأمين الوطني وأظهرت التزامها الراسخ بدعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي".

وشددت على "أننا لا نتحمل أن نكون دولة ضعيفة"، مضيفة: "نواصل القتال من خلال عاصفة، لكنني أؤمن ببريطانيا ، وأؤمن بالشعب البريطاني وأعلم أن أياما أكثر إشراقا تنتظرنا".

كما تمنت لخليفتها ريشي سوناك "كل النجاح" في منصبه الجديد.

وعقب انتهاء تصريحها، غادرت تراس مقر رئاسة الحكومة متوجهة إلى قصر باكينغهام لتسليم استقالتها رسميا إلى الملك تشارلز الثالث.

المصدر: RT