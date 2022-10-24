سوناك في أول كلمة بعد تنصيبه: نواجه أزمة اقتصادية ونحتاج للوحدة

صرح رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، بأن المملكة المتحدة تواجه أزمة اقتصادية حادة، وتحتاج إلى وحدة الصف والتعاون للتغلب عليها.

وتعهد في أول تصريح له بعد اختياره لمنصبه الجديد، بأن يعمل بنزاهة وتواضع لخدمة بلاده والتغلب على العقبات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية.

وأكد خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء حزب المحافظين، أن اختيار الوزراء لن يعتمد على الأسماء بل النهج، مبينا أنه سيركز على السياسات لا الشخصيات، وأن أولوياته القصوى ستتمثل في تحقيق الاستقرار من خلال تعزيز أطر التعاون ورص صفوف الحزب.

وأضاف قائلا: لدينا فرصة واحدة للإصلاح واستعادة وحدتنا، وأن جميع أجنحة الحزب ستكون ممثلة في الحكومة.

المصدر: وكالات