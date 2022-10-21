صورة "رأس الملفوف" على مبنى البرلمان البريطاني

استمرت احتفالات صحيفة "ديلي ميل" الساخرة بهزيمة "رأس الملفوف" لرئيسة الحكومة المستقيلة ليز تراس، وقمت بنشر انعكاس لصورة "رأس الملفوف" على مبنى البرلمان الملاصق لساعة بيغ بين.

وكانت الصحيفة بدأت احتفالات "الانتصار" عبر فيديو نشر في "يوتيوب"، وقالت إن "رأس الملفوف" تفوق على تراس، حيث أن العمر الافتراضي لرأس الملفوف هو 7 أيام، وتراس استقالت بعد 6 أيام من شراء الصحيفة للملفوفة.

وأعلنت تراس، يوم أمس الخميس، أنها قررت الاستقالة من رئاسة حزب المحافظين، مبررة بالقول: "لأنه لا يمكنني تنفيذ التفويض الذي انتخبت من قبل حزب المحافظين من أجله"، وأكدت أنها ستسمر برئاسة الحكومة لحين انتخاب خلف لها.

المصدر: "ديلي ستار"