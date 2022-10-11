صحيفة: بولندا تهاجم الحلفاء بعد وقف إمدادات الغاز من روسيا

كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اتهم النرويج بمحاولة الاستفادة من صادرات الغاز إلى أوروبا بعد انخفاض الإمدادات من روسيا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الأوروبيين ينتقدون هذه الدولة الاسكندنافية التي ازدادت أرباحها بشكل كبير بعد بداية الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وقالت: "يصف النقاد عائدات بيع موارد الطاقة بأنها فاحشة. ودعا رئيس الوزراء البولندي النرويج إلى تقاسم دخلها "المفرط والعملاق" مع أوكرانيا، متهما أوسلو بالاستفادة غير المباشرة من الصراع".

وأكدت الصحيفة في الوقت ذاته أن أوسلو لا توافق على الانتقادات الموجهة إليها، وتشير إلى دعمها للعقوبات الأوروبية وتقديم المساعدات العسكرية لكييف وتزويد أوروبا نفسها بالغاز.

المصدر: نوفوستي