الجيش الصيني ينفذ ضربات بعشرات المقاتلات حول تايوان ويعلن أنها وهمية

أعلن الجيش الصيني تنفيذه ضربات وهمية بعد إرساله عشرات المقاتلات للمشاركة في مناورات عسكرية بدأت صباح اليوم الخميس حول تايوان.

وذكرت وكالة "رويترز" أن التدريبات الصينية التي تجري في مضيق تايوان وحول مجموعات من الجزر المحاذية للساحل الصيني، تأتي بعد 3 أيام من تولي رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ تي منصبه، وهو الرجل الذي تعتبره بكين انفصاليا.

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من جهتها، رأت تايوان أنه "من المؤسف" أن تباشر الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة التي تمتع بحكم ذاتي بعد أيام على تنصيب الرئيس الجديد.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة التايوانية كارين كوو: "من المؤسف رؤية الصين تلجأ إلى تصرف عسكري أحادي الجانب ومستفز يهدد الديمقراطية والحرية في تايوان والسلام والاستقرار الإقليميين".

وأضافت: "سنستمر في الدفاع عن الديمقراطية في وجه التحديات والتهديدات الخارجية".

المصدر: وكالات