الجيش الصيني يقوم بدوريات قتالية في بحر الصين الجنوبي

قام الجيش الصيني بدوريات قتالية في بحر الصين الجنوبي وسط زيادة التعاون العسكري في المنطقة بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين، وفقا لقيادة المنطقة الجنوبية للجيش الصيني.

وقال البيان: "نظمت المنطقة الجنوبية للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني دورية قتالية بحرية وجوية مشتركة في بحر الصين الجنوبي في 7 أبريل".

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وأشار البيان إلى أن جميع الأنشطة العسكرية التي تفسد الوضع في بحر الصين الجنوبي وتخلق نقاطا ساخنة تحت السيطرة.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "إيوميوري" أن القوات اليابانية ستشارك في التدريبات العسكرية للولايات المتحدة والفلبين، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون بين الدول الثلاث سيساعد على احتواء الصين في بحر الصين الجنوبي وحول تايوان.

وذكرت الصحيفة نقلا عن سفير الفلبين لدى اليابان أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن الدوريات المشتركة في بحر الصين الجنوبي في القمة الثلاثية للولايات المتحدة واليابان والفلبين.

المصدر: نوفوستي