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بولندا تقترح تقاسم الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوروبا وأوكرانيا

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بولندا تقترح تقاسم الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوروبا وأوكرانيا
Gettyimages.ru
رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي
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اقترح رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي تقاسم الأصول الروسية المجمدة، وتحويلها لمساعدة كييف والاتحاد الأوروبي.

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وقال مورافيتسكي في تصريحات أدلى بها عقب اليوم الثاني من القمة غير الرسمية لزعماء الاتحاد الأوروبي، إنه خلال الاجتماع كان هناك حديث عن إنشاء صندوق جديد، مشيرا إلى أن أحد مصادر التمويل المحتملة هي "الأصول المجمدة لروسيا الاتحادية، والأثرياء الروس".

ووصف حجم الأصول بأنه ضخم وقال إنها تصل إلى حوالي 350 مليار يورو.

واختتم ماتيوس مورافيتسكي قائلا: "يمكننا اللجوء إلى هذه الأموال لصالح أوكرانيا، ولكن أيضا لتلبية احتياجات سكان الاتحاد الأوروبي، واحتياجات سكان بولندا".

وكان نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، وصف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" تجميد أصول روسيا في الخارج على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بـ"واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ".

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وأشار إلى أن هذا يقود إلى التدمير الذاتي لنظام "بريتون وودز" سيئ السمعة.

يذكر أن نظام "بريتون وودز" أول نموذج لنظام نقدي قابل بالكامل للتفاوض، يهدف إلى تنظيم العلاقات بين الدول المستقلة.

وتم توقيع اتفاقية "بريتون وودز" في 22 يوليو 1944 بالولايات المتحدة، وهي اتفاقية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من أجل إنشاء نظام أسعار صرف العملات الخاصة بالدول المتقدمة وبموجب الاتفاقية أصبح الدولار الأمريكي عملة الاحتياطي الدولي.

ونتج عن مؤتمر "بريتون وودز" إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتفاقية العامة للتعرفة.

المصدر: "سبوتنيك"

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