مثل القراصنة في العصور الوسطى.. المدعي العام الروسي يعلق على تجميد الغرب لأصول روسية

شبه المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف، تصرفات الدول الأجنبية، التي تتبع نهجا لتجميد الأصول الروسية، بتصرفات القراصنة في العصور الوسطى.

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وقال كراسنوف في اجتماع مع زملائه من دول منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا: "بشكل عام فإن النهج الطوعي لعدد من البلدان لتجميد الأصول الروسية بالنسبة لنا هو مؤشر على موقفهم تجاه المؤسسات القانونية. الآن يمكننا أن نرى بوضوح الوجه الحقيقي للدول التي تسمي نفسها قانونية، لكنها في الواقع تتصرف مثل قراصنة العصور الوسطى".

وأضاف المدعي العام الروسي، أن ذكريات العظمة السابقة لشركة الهند الشرقية ما زالت قوية، وقال: "هنا من المهم التأكيد على أن كل دولة تنتهج سياسة مستقلة قد تواجه مثل هذه التحديات".

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، كذلك جمدت احتياطيات للبنك المركزي الروسي وأصول لرجال أعمال روس.

المصدر: نوفوستي