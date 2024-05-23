"أكسيوس": مدير الـ"سي آي إيه" يتوجه إلى أوروبا لإنعاش المفاوضات حول غزة

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز سيتوجه إلى أوروبا في محاولة لإنعاش المفاوضات حول قطاع غزة.

ويشير المسؤولون إلى أن بيرنز سيلتقي في أوروبا في الأيام القريبة القادمة برئيس "الموساد" دافيد برنياع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من أجل مناقشة آفاق استئناف المفاوضات حول صفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" ووقف إطلاق النار في القطاع.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن حكومة الحرب الإسرائيلية وافقت مؤخرا على توسيع صلاحيات فريق المفاوضين .

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ووضع المفاوضون الإسرائيليون خلال الأيام الأخيرة مقترحا جديدا، يتضمن بعض التنازلات بالمقارنة مع المقترح الأخير المطروح على التفاوض في القاهرة.

وتخص التنازلات عدد الرهائن الأحياء الذين يفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، حسب المسؤولين.

وأشار المسؤولون كذلك إلى أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان الوسطاء المصريون سيحضرون اللقاء المرتقب في أوروبا.

وكانت مفاوضات غير مباشرة بين ممثلي إسرائيل و"حماس" قد جرت في القاهرة والدوحة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، ولم تسفر عن عقد الصفقة بعد.

المصدر: "أكسيوس"