Axios: واشنطن تعتقد أن حماس غير مستعدة الآن لعقد صفقة رهائن مع إسرائيل

أفاد موقع Axios نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة تعتقد أن حماس ليست مستعدة لعقد صفقة مع إسرائيل، لأن الحركة تأمل بزيادة الضغط الدولي على إسرائيل.

ونقل مصدر عن مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، قوله خلال لقاء مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لـ 17 دولة يتم احتجاز مواطنيها كرهائن، إن "حماس انسحبت من المفاوضات مع إسرائيل، لأنها تأمل في زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف القتال في قطاع غزة".

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ووفقا للموقع، ذكر سوليفان أن الإدارة الأمريكية "توصلت إلى نتيجة تفيد بأن زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، لا يريد عقد صفقة في الوقت الحالي".

وأشار سوليفان إلى ضرورة زيادة الضغط على حماس، لكنه اعترف بأن "الضغط العسكري ليس كافيا". وطلب المسؤول الأمريكي من ممثلي الدول المذكورة أعلاه، نقل هذه الرسالة إلى حماس مباشرة عبر وسطاء أو في تصريحات علنية.

وفي وقت سابق، ذكر المكتب الصحفي للبيت الأبيض أن سوليفان التقى يوم الأربعاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للنمسا والأرجنتين وبلغاريا والبرازيل وبريطانيا وهنغاريا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا وكندا وكولومبيا وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وتايلاند وفرنسا، حيث ناقشوا الجهود المبذولة لتحرير الرهائن.

وفي يوم الجمعة، قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن سوليفان يعتزم مناقشة آفاق التسوية في الشرق الأوسط خلال زيارته للسعودية وإسرائيل في الفترة من 18 إلى 19 مايو، وسيتم التركيز بشكل خاص على مسألة إطلاق سراح الرهائن.

المصدر: تاس