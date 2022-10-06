بيسكوف: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يحاولان التأثير بشكل مدمر على أوبك

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن بعض دول الاتحاد الأوروبي تحاول مع الولايات المتحدة بقراراتها السخيفة واللامعقولة، التأثير بشكل مدمر على أوبك.

وأضاف بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول كيف تنظر موسكو إلى انتقاد البيت الأبيض لقرار "أوبك +" بخفض الإنتاج: "في هذه الحالة، الحديث لا يدور عن التضامن مع بلد ما منفرد. الجميع يهمهم استقرار أسواق الطاقة وطبعا تدرك العديد من الدول سخافة القرارات الحادة التي تدور في خيال الاتحاد الأوروبي حاليا، بتحريض من الولايات المتحدة والمتعلقة بفرض سقف للسعر، وهو أمر يمكنه التأثير بشكل مدمر على سوق الطاقة وجلب الضرر عمليا لكل الدول".

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ولدى تطرقه إلى قرارات "أوبك +"، شدد بيسكوف على أن هذه المنظمة تتمتع بروح المسؤولية وهي تهدف إلى فرض الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وقال: "أوبك ومجموعة أوبك + هي بنية أثبتت مرات كثيرة نجاعتها كهيكل مسؤول للغاية وهدفها فرض الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. لذلك، تهدف القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط".

المصدر: نوفوستي