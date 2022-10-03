ارتفاع أسعار النفط بعد تسريبات عن اجتماع "أوبك+"

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مشاركين في اجتماع "أوبك+" المقبل، بأن دول التحالف تدرس خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا

وبحلول الساعة 10:01 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.41% إلى 82.20 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.22% إلى 87.86 دولار للبرميل، بحسب بيانات موقع "بلومبرغ".

وتعقد دول مجموعة "أوبك+"، التي تضم دولا منتجة للنفط من منظمة "أوبك" وخارجها، اجتماعا في فيينا يوم الأربعاء القادم لبحث أسواق النفط واستراتيجية الإنتاج.

المصدر: RT + بلومبرغ