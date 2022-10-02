الرئاسة التركية: قالن بحث في اسطنبول مسار الحرب الأوكرانية مع رئيس مكتب زيلينسكي

التقى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك، في مدينة اسطنبول.

وقالت الرئاسة إن إبراهيم قالن بحث مع رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية مسار الحرب الأوكرانية وآخر التطورات في هذا السياق.

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وذكر قالن أنه ينبغي إعادة بناء أرضية للحوار من أجل إنهاء الحرب على أساس سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وفي إطار القانون الدولي.

وقالت الرئاسة في بيان إن قالن صرح بأن "تركيا رفضت انتهاك روسيا للقانون الدولي بقرار ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيه الأوكرانية".

وتمت الإشارة إلى أن تركيا تواصل بإصرار جهودها للجمع بين الطرفين رغم الظروف الصعبة.

كما شدد الجانبان على ضرورة دعم المجتمع الدولي بأسره لجهود تركيا والمبادرات المتعددة الأطراف التي تقودها لإنهاء الحرب وإحلال السلام.

وأكدا أهمية الدور الرئيسي الذي لعبته تركيا في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية اسطنبول والتي تمكن من شحن الحبوب الأوكرانية إلى العالم بأسره عبر البحر الأسود إلى جانب اتفاقية تبادل الأسرى.

المصدر: الرئاسة التركية