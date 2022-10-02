ستولتنبرغ: سنواصل دعمنا لكييف ولن نصبح طرفا في النزاع

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأن الحلف سيواصل دعمه لكييف، لكن لن يصبح طرفا في النزاع، واستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا سيؤدي إلى تغيير طبيعة النزاع تماما.

وقال ستولتنبرغ: "الناتو ليس طرفا في الصراع. نحن نقدم الدعم لأوكرانيا، وهي دولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا ولها الحق في الدفاع عن نفسها ضد العدوان".

وأضاف أن، "دعم أوكرانيا هو الأولوية الرئيسية بالنسبة لنا.. إنهم بحاجة إلى مزيد من المساعدة والدعم، ويجب أن يكون ذلك على المدى الطويل".

وأوضح ستولتنبرغ حول إمكانية استخدام الأسلحة النووية، " أبلغنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضوح أن أي استخدام للأسلحة النووية سيكون له عواقب وخيمة على روسيا، وبالطبع سيغير طبيعة الصراع".

المصدر: تاس