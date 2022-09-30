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الولايات المتحدة تنفي وجود أي علاقة لها بحادث "السيل الشمالي"

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الولايات المتحدة تنفي وجود أي علاقة لها بحادث
Legion-Media Lev Radin
نائب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز
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نفت الولايات المتحدة وجود أي علاقة لها بحادث تسرب الغاز من خطوط الأنابيب "السيل الشمالي" في بحر البلطيق.

وقال نائب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة: "أود أن أقول بوضوح، إن الولايات المتحدة تنفي نفيا قاطعا أي علاقة لها بهذا الحادث، ونحن نرفض أي ادعاءات بعكس ذلك".

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وأشار إلى أن "التحقيق مستمر، والولايات المتحدة تقدم الدعم للدول الأوروبية في إجراء هذا التحقيق المهم".

وأضاف أنه "قد يستغرق بعض الوقت، ولكن من أجل البحث عن الحقيقة لا ينبغي الاستعجال".

المصدر: تاس

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