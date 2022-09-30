نيبينزيا: الولايات المتحدة لا تكترث بأن أوروبا ينتظرها شتاء مظلم وبارد

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة لا تكترث بما ينتظر أوروبا من شتاء مظلم وبارد.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن عقد بسبب الحادث: "أخيرا، السؤال الرئيسي: هل ما حدث مع "السيل الشمالي" مفيد للولايات المتحدة؟ لا شك في ذلك. يجب أن يحتفل موردو الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بالزيادة المضاعفة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى القارة الأوروبية".

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وأضاف: "ليس من المنطقي بالنسبة لنا تدمير المشروع بأيدينا، حيث سخرنا مبالغ ضخمة من الاستثمارات والتي يمكن أن نحقق منها عائدا اقتصاديا كبيرا".

وتابع: "في ظل ظروف أزمة الطاقة، تقوم الولايات المتحدة بنقل الصناعات الأوروبية، وتتلقى موظفين وتقنيات وموارد إنتاج متطورة. وتُرك سكان أوروبا وحدهم مع مشاكلهم. لكن لا أحد من خلف المحيط يهتم بأن شتاء مظلما وباردا وطويلا ينتظر أوروبا".

ونوه نيبينزيا إلى أن روسيا تؤيد إجراء تحقيق شامل في التخريب ضد خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي1-2"، لكن أي تحقيق دولي لا يمكن أن يكون موضوعيا إلا بمشاركتها.

المصدر: تاس