الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها إمدادات الأسلحة الجديدة لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستين أن بلاده تبحث مع حلفائها آفاق تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا، بما في ذلك إمدادات السلاح وتدريب العسكريين الأوكرانيين.

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وقال أوستين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلبيني، أمس الخميس: نبحث نحن مع حلفائنا إجراءات الدعم الجديدة لأوكرانيا في جهودها الهادفة إلى حماية أراضيها، وسنواصل عمل ذلك".

وأضاف أن هذه الإجراءات تضم إمدادات الأسلحة الإضافية والمساعدة اللوجيستية وتدريب العسكريين الأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي