فوتشيتش يحذر من خطر وقوع اشتباكات عنيفة في كوسوفو

حذر الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، من أن خطر اندلاع نزاع مسلح في كوسوفو قريب وجدي بسبب الخطوات أحادية الجانب لبريشتينا .

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وأشار فوتشيتش في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء في جلسة خاصة للبرلمان الصربي حول الوضع في كوسوفو والمفاوضات بين بلغراد وبريشتينا، إلى زيادة تواجد وحدات وزارة داخلية إقليم كوسوفو ونقل أفرادها ومعداتها إلى شمال الإقليم.

وقال: "نحن نمر حاليا بمرحلة تواجه فيها صربيا تحديات أمنية كبيرة بسبب الخطوات التي اتخذتها بريشتينا... أود أن أقول إنه يزداد وجود القوات الخاصة لشرطة بريشتينا في شمال كوسوفو وميتوهيا. سأتحدث أيضا عن تعزيز نقاطهم للتفتيش. لا يقوم الجانب الصربي بإنشاء أزمة هنا... الخطر قريب وموضوعي وجدي".

وأشار إلى أن تصريحاته يمكن أن يؤكدها الصرب المقيمون في كوسوفو، مضيفا أن بلغراد "لا تزال تتمسك بالحوار".

وتأتي الجلسة الخاصة للحكومة الصربية اليوم الثلاثاء في ضوء الضغط الغربي المتزايد على صربيا الهادف إلى إجبار بلغراد على تنازلات والاعتراف باستقلال إقليم كوسوفو المعلن من جانب واحد. ويشارك في هذه الجلسة ممثل للصرب المقيمين في كوسوفو والدبلوماسيون وممثلو مكتب كوسوفو وميتوهيا في الحكومة الصربية.

المصدر: نوفوستي