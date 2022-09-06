الخارجية الروسية تصف موقف لندن من المرتزقة البريطانيين بالسلبي

صرح مدير الإدارة الأوروبية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، سيرغي بيلييف، بأن لندن اتخذت موقفا سلبيا من المرتزقة البريطانيين المدانين في دونباس، ويبدو أنه لا يوجد حافز لمساعدتهم.

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وتابع بيلييف أن "الجانب البريطاني يواصل اتخاذ موقف سلبي بشأن مصير مواطنين مدانين بالارتزاق، حيث يتولد شعور بأنه لا يوجد لدى لندن حافز لتقديم المساعدة العملية لهذه الفئة من الأشخاص، وبدلا من ذلك، يستخدم البريطانيون الموقف مع المواطنين المذكورين لإظهار موقفهم الحازم بشأن قضية عدم الاعتراف بالحقائق على الأرض. وهو تفكير يثبت عدم اكتراث الحكومة البريطانية بمصير مواطنيها، الذين تستخدمهم بلا حياء كمواد مستهلكة في الألعاب الجيوسياسية".

وأشار بيلييف إلى أنه ردا على الطلبات الواردة من السفارة البريطانية في موسكو بشأن مواطنين بريطانيين محددين شاركوا في عمليات مسلحة إلى جانب النظام في كييف، تنوه وزارة الخارجية الروسية باستمرار إلى أن لندن بحاجة إلى التعامل في هذه الطلبات مع السلطات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وليس مع موسكو.

المصدر: نوفوستي