تحطم طائرة خاصة في بحر البلطيق

تحطمت طائرة خاصة صغيرة من طراز "سيسنا" كانت تقل أربعة أشخاص، متجهة من إسبانيا إلى مدينة كولونيا الألمانية غرب ألمانيا، في بحر البلطيق، حسب ما نشرته صحيفة بليد.

ووفقا للصحيفة، قبل السقوط انقطع الاتصال بالطائرة وانطلقت مقاتلات "تورنادو" الألمانية للبحث عنها، وانتقل رجال الإنقاذ الآن إلى موقع التحطم.

وأوضحت قناة "SVT" التلفزيونية السويدية، نقلا عن مركز الإنقاذ البحري والجوي في السويد، أن طائرة خاصة تحطمت قبالة سواحل لاتفيا.

وقال المتحدث باسم المركز يوهان ألين: "لا أمل في وجود ناجين"، وبحسب المركز، تحطمت الطائرة في الساعة 20:45 بتوقيت موسكو، واختفت من الرادار شمال غرب مدينة فنتسبيلز.

وأكدت القناة التلفزيونية، أن خفر السواحل السويدي موجود في موقع التحطم، وقد عثر بالفعل على "حطام وبقع نفطية في البحر".

وقال متحدث باسم القوات الجوية الألمانية، إن طائرتين مقاتلتين من طراز يوروفايتر انطلقتا إلى المجال الجوي الألماني مساء الأحد بسبب الحركة غير العادية لطائرة "سيسنا".

وأقلعت طائرة "سيسنا 551" من جنوب إسبانيا حوالي الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، وحافظت على ارتفاع حوالي 11 ألف متر وسرعتها حوالي 670 كيلومترا في الساعة، ومرت على ارتفاع شاهق بالجزء الجنوبي من غوتلاند ثم اتجهت شمالي شرقي بحر البلطيق، وفي الساعة 20:30 بدأت الطائرة في التباطؤ وفقدان الارتفاع.

المصدر: تاس