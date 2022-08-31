تقرير: إسرائيل تعتزم بناء "ريفييرا" في البحر الميت

ذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن السلطات تعتزم تدشين سلسلة فنادق في البحر الميت على غرار جزر المالديف، وفي شكل "ريفييرا" جديدة في الشرق الأوسط.

ونشرت القناة تقريرا مصورا أوضحت من خلاله أن السلطات الإسرائيلية تعتزم بناء سلسلة فنادق في أدنى مكان حول العالم، وهو البحر الميت، حيث تخطط إسرائيل لتدشين فندق يضم 200 غرفة عائمة على الماء، في البداية، على غرار جزر المالديف، مؤكدة أنه مع اكتمال هذا المشروع، سيصبح أكثر الأماكن المرغوبة في إسرائيل، وأنه مشروع سياحي لم يسبق له مثيل في البلاد.

وأجرت الحكومة الإسرائيلية مناقصة لتدشين تلك الفنادق في البحر الميت، وفازت بها شركة "باركليز" ويفترض أن تقوم ببناء ريفييرا سياحية في البحر الميت، تشبه إلى حد كبير جزر المالديف العالمية، ويتوقع أن تستغرق عملية البناء 4 سنوات على الأقل.

المصدر: "القناة 12"