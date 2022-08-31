الخارجية الإيرانية تعرض المساعدة في تأمين محطة الطاقة النووية في زابوروجيه

صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن بلاده مستعدة للمساعدة في الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

إقرأ المزيد

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب لقائهما اليوم الأربعاء، في موسكو، حيث أعرب عبد اللهيان عن استعداد بلاده للمشاركة في تعزيز الهدوء والأمن في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وملحقاتها، كما تطرقت المحادثات الروسية الإيرانية كذلك إلى قضية أسرى الحرب الذين يحظون باهتمام خاص.

وقد تم خلال المباحثات بحث قضايا التعاون في مجالات الدفاع والأمن، علاوة على تسليم عبد اللهيان رسالة من زعيم أوروبي بشأن الوضع في أوكرانيا، وكما جاء في تصريحات وزير الخارجية الإيراني، فإن رسالة الزعيم الأوروبي جاءت "بناء على طلبه، ووجهها إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي".

وكانت إيران قد قالت من قبل إن فرنسا تتطلب من طهران التوسط بين روسيا وأوكرانيا، حيث كتب نائب رئيس ديوان الرئاسة الإيرانية للشؤون السياسية، محمد جمشيدي، في تغريدة له على "تويتر"، أن "أحد كبار قادة أوروبا الغربية لجأ إلى رئيسي (الرئيس الإيراني/ إبراهيم رئيسي)، وطلب المساعدة في الوساطة في الموقف بشأن الأزمة الأوكرانية". وبحسب وكالة "إيسنا"، فإن الحديث يدور عن طلب شخصي من الرئيس الفرنسي/ إيمانويل ماكرون.

المصدر: نوفوستي+إيسنا