لافروف: العمل على الوثيقة الروسية – الإيرانية في مرحلته النهائية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء إن العمل المتعلق بصياغة ووضع الوثيقة الشاملة الخاصة بالتعاون بين روسيا وإيران، بات في مرحلته النهائية.

وأضاف لافروف خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "نحن راضون عن الطريقة التي تتطور بها علاقاتنا الثنائية. هذه العلاقات وصلت إلى مستوى نوعي جديد، وهو ما سيتم تحديده في اتفاقية كبيرة بين الدولتين".

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وتابع الوزير الروسي القول: "العمل في مجال تحضير هذه الوثيقة، بات الآن في مراحله النهائية. وهذه الاتفاقية ستتمتع بأهمية استراتيجية وستحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لمواصلة بناء المجمع الكامل للعلاقات الروسية الإيرانية في العقود المقبلة".

المصدر: نوفوستي