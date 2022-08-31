لافروف: روسيا وإيران ستواصلان التعاون دون إملاءات غربية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا وإيران تركزان على إنشاء آليات ستسمح بمواصلة التعاون بغض النظر عن تصرفات الدول الغربية.

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو اليوم الأربعاء: "الوضع الدولي يتطلب ضبطا للساعة بشكل منتظم وتنسيقا لخطواتنا. يعمل زملاؤنا الغربيون عن قصد وباستمرار، على تدمير هيكل العلاقات الدولية بأكمله في محاولة لتكريس هيمنتهم الكاملة على العالم".

وأضاف لافروف: "في ظل هذه الظروف، نركز مع أصدقائنا، بما في ذلك في إيران، على إنشاء آليات موثوقة وبناءة من شأنها أن تسمح لنا بتطوير تعاون متبادل المنفعة بغض النظر عن أي إملاءات".

وفي وقت سابق، قال عبد اللهيان، إن زيارته إلى موسكو "تصبّ في مساعي حل الأزمة الأوكرانية بناء على طلب تلقته الجمهورية الإسلامية"، مضيفا أن "متابعة العلاقات الثنائية وقضية أفغانستان أيضا ضمن جدول مباحثاتنا".

المصدر: "نوفوستي"