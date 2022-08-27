كاميرا RT ترصد آثار قصف أوكراني لدونيتسك فجر اليوم

أكد مراسلنا في دونيتسك مكسيم الطوري سقوط قذائف مدفعية أوكرانية في وسط مدينة دونيتسك فجر اليوم السبت، في واحدة من أكثر من 50 حالة قصف تعرضت لها أراضي الجمهورية خلال آخر 24 ساعة.

ووثق مراسلنا أثناء جولة في شوارع المدينة آثار سقوط قذيفة في إحدى الحدائق العامة، حيث عثر على الكثير من الشظايا التي تطايرت في محيط موقع الانفجار.

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وأفاد مقر قوات الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، بأنه أصيب ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في أنحاء الجمهورية جراء قصف القوات الأوكرانية، بينهم اثنان أصيبا بانفجار ألغام "ليبيستوك" (البتلة) المحظورة دوليا.

وأشارت السلطات إلى أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك 54 مرة منذ صباح أمس الجمعة، باستخدام 309 قذائف، مما أدى إلى تضرر 49 مبنى سكنيا، إضافة إلى تسعة مرافق للبنية التحتية المدنية في أنحاء الجمهورية.

المصدر: RT + "نوفوستي"