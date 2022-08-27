قوات أوكرانية تقصف غورلوفكا وزايتسيفو وياسينوفاتايا ودونيتسك وماكيفكا

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان لها اليوم، إن الجيش الأوكراني، أطلق خلال 18 دقيقة فقط 20 قذيفة على غورلوفكا وزايتسيفو وياسينوفاتايا ودونيتسك وماكيفكا.

وأضافت البيان: "في الساعة السابعة و45 دقيقة من صباح اليوم، تم إطلاق 4 قذائف مدفعية من عيار 152 مم على غورلوفكا. وفي الساعة 7:55، تم استهداف زايتسيفو بأربع قذائف مدفعية من نفس العيار. وفي الساعة 7:57، أطلق الجيش الأوكراني من بلدة أورلوفكا على ياسينوفاتايا 3 قذائف مدفعية من عيار 152 مم. وفي الثامنة صباحا تم استهداف دونيتسك كذلك بثلاث قذائف من عيار 155مم. وفي الثامنة و3 دقائق تعرضت ماكيفكا للقصف من جانب أورلوفكا بـ6 قذائف من عيار 155 مم".

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ويشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف المدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى الفصائل المسلحة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي