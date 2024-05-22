بسبب تصرف ملفت.. الزمالك يوجه رسالة إلى لاعب نهضة بركان المغربي (صورة)

حرص نادي الزمالك المصري على توجيه رسالة شكر إلى لاعب نهضة بركان المغربي، ياسين البحيري، بعد تصرفه اللافت مع لاعب الفريق نبيل عماد "دونغا"، خلال إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ودخل ياسين البحيري في التحام هوائي مع منافسه "دونغا"، خلال المباراة بينهما، مساء الأحد الماضي، وكاد الأخير أن يسقط على رأسه، قبل أن يمسك به لاعب نهضة بركان وينقذه من إصابة خطيرة على مستوى الرقبة، ليلقى فعله استحسانا كبيرا.

ونشر نادي الزمالك عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لقطة للواقعة، وقال في رسالة مرفقة: "يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري، لاعب فريق نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تدخل ليمنع سقوط نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك، بشكل خطير، في كرة كانت كفيلة بتعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية، والتي توج الزمالك بلقبها للمرة الثانية في تاريخه".

وأضاف النادي: "يتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب، على تصرفه الذي لاقى استحسانا واسعا من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامة، متمنيا دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته بكرة القدم".

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وتوج نادي الزمالك بلقب بطل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لهذا الموسم، على حساب نهضة بركان، بعد تفوقه بأفضلية الأهداف خارج الديار، إذ كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النادي المغربي بهدفين لواحد، بينما فاز النادي المصري في مباراة الإياب بهدف نظيف.

المصدر: "@ZSCOfficial"