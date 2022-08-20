دونيتسك: قتلى وجرحى جراء تفجير ألغام "البتلة" المحظورة دوليا

أفاد السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل شخص وإصابة 46 آخرين نتيجة تفجير ألغام مضادة للأفراد عن بُعد من طراز "ليبيستوك" (البتلة) المحظورة دوليا، من قبل القوات الأوكرانية.

وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق (JCCC) في بيان:"حتى الساعة 10:00 من صباح يوم 20 أغسطس، تم تسجيل 46 حالة إصابة لمدنيين، بينهم طفلان، في دونيتسك، ووفاة شخص واحد جراء تفجير ألغام PFM-1" Lepestok " من قبل القوات الأوكرانية".

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يذكر أن الجيش الأوكراني بدأ يقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بالذخائر التي تحتوي على ألغام "PFM-1" البلاستيكية المصنوعة على شكل بتلة خضراء. ويتم الإبلاغ عن وقوع الإصابات بمثل هذه الألغام ضمن المدنيين يوميا.

ويخصص هذا اللغم الذي تحظره المعاهدات الدولية لإلحاق إصابات في الأطراف السفلية للأفراد وخاصة المدنيين، حيث اعتادت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة على نشره فوق سطح الأرض على مساحات واسعة عشوائية باستخدام الراجمات والمدافع.

ويزيد من خطر هذه الألغام لونها الأخضر المموه، الذي يخدع المدنيين عموما، وشكلها "البريء"، الذي يستقطب الأطفال منهم للعب بها، وتنفجر بمجرد أن تطأها القدم.

ألغام "ليبستوك" التي تستخدمها كييف، لا تشكل خطرا كبيرا على العسكريين الذين يتحركون عادة بالآليات المدرعة.

يختلف هذا اللغم عن الألغام التقليدية المضادة للأفراد، والتي تزرع عادة تحت الأرض في طرق العدو وفق خط مسار تحركاته حسب خارطة معدة سلفا.

جدير بالذكر أن أوكرانيا كانت قد صادقت عام 2005 على اتفاقية أوتاوا، التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد. وبالتالي، فإن كييف تنتهك التزاماتها الدولية.

المصدر: نوفوستي