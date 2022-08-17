دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت الجمهورية 65 مرة خلال اليوم الماضي

صرحت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك للإشراف على نظام وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 65 مرة وأطلقت 389 قذيفة عليها خلال اليوم الماضي.

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وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفتحها على "تلغرام": "خلال الساعات الـ24 الأخيرة أبلغت البعثة عن 65 حادث لإطلاق النار من جانب الوحدات العسكرية الأوكرانية. (تم إطلاق) 389 قذيفة مختلفة".

وأضاف البيان أن القصف الأوكراني أسفر عن تدمير 30 منزل في مناطق كييفسكي وكيروفسكي وبيتروفسكي بمدينة دونيتسك وكذلك مدن ألكساندروفكا وغورلوفكا وزايتسيفو وغولموفسكي، بالإضافة إلى 5 منشآت للبنية التحتية المدنية.

المصدر: نوفوستي