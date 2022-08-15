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دونيتسك: مقتل 4 مدنيين جراء قصف أوكراني خلال اليوم الماضي

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دونيتسك: مقتل 4 مدنيين جراء قصف أوكراني خلال اليوم الماضي
Sputnik
دونيتسك
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أفاد مقر الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بمقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين في أراضي الجمهورية جراء القصف الأوكراني خلال اليوم الأخير.

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وجاء في بيان صدر عن المقر ونشر في صفحته على "تلغرام": "خلال الساعات الـ24 الأخيرة أي من الساعة 08:00 صباحا من 14 أغسطس الجاري إلى الساعة 08:00 صباحا من اليوم الاثنين قتل 4 أشخاص وأصيب 14 مدنيا بما في ذلك مقتل واحد منهم بانفجار لغم من طراز "بي في أم-1" في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بسبب القصف الأوكراني.

المصدر: نوفوستي

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